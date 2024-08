Ricavati più di 101 mila euro dalle aste per le auto in dismissione

Grosseto: Più di 101 mila euro, è questa la cifra realizzata dalle aste per 47 auto dell’Asl Toscana Sud Est in dismissione. Grazie alla convenzione messa in campo dal 2020, le vendite sono state realizzate dall’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo e Siena tra il 16 e il 18 luglio scorsi.



L'esito ha visto una percentuale di rialzi rispetto ai prezzi di partenza del 445%, per un totale di 783 singole offerte ricevute e 469 iscritti complessivi alle gare. La base d'asta complessiva era di 22.700 euro.

«L’Asl Toscana Sud Est è attenta a valorizzare con il proprio patrimonio mobile, un modo per non sprecare risorse, - afferma la direttrice amministrativa Asl Tse Antonella Valeri. – Questo è un principio molto importante per la nostra idea di sanità pubblica, dove le risorse sono dei cittadini e devono essere ottimizzate per i loro bisogni».