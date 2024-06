Restauro delle mura di Magliano in Toscana e Pereta: a luglio partono i lavori

L’intervento, finanziato dall’Unione europea, è finalizzato alla messa in sicurezza e alla costituzione di percorsi pedonali.



Magliano in Toscana: Prenderanno il via nel mese di luglio i lavori di restauro della cinta muraria sud est di Magliano in Toscana e della cinta muraria nord di Pereta. Un intervento, dal valore di 488.043,15 euro oltre Iva, che avrà una durata di circa 9 mesi e sarà realizzato dalla ditta Faser Restauri srl di Sorano, individuata tramite procedura negoziata svolta dalla stazione unica appaltante della Provincia di Grosseto. La direzione lavori è affidata direttamente all’architetto Leonardo Bartoli dell’ufficio tecnico comunale.

“I lavori di restauro – spiega Chiara Tofanelli, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Magliano in Toscana – sono stati progettati dallo studio associato Comes, di Sesto Fiorentino, che ha già curato la ricostruzione delle porzioni di cinta muraria crollate a seguito dell’alluvione del novembre 2012, e rientrano nel progetto di valorizzazione delle mura storiche di Magliano in Toscana, Pereta e Montiano mediante riqualificazione di versanti franosi ed apertura di percorsi pedonali accessibili. Si tratta di un intervento finanziato dall’Unione europea attraverso la missione 2, componente 4 investimento 2.2 'Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni' per un ammontare complessivo di 1.097.470 euro”.

Un’operazione, quindi, che mira a mettere in sicurezza e valorizzare alcune parti delle mura storiche permettendo ai cittadini e ai visitatori di fruirne e goderne attraverso i nuovi percorsi pedonali che saranno creati.