Restart Café a Poggio Murella

La comunità al centro della rigenerazione culturale e archeologica del Castellum Aquarum

Manciano: Sabato 5 aprile a Poggio Murella, al Bar Centrale dalle 11 alle 13, si svolgerà "Restart Café", un evento organizzato nell'ambito del progetto Restart (Rigenerazione e conservazione olistica dei siti archeologici nelle aree interne della Toscana come fattore di sviluppo locale), finanziato dal Pnrr e guidato dall'Università degli Studi di Firenze.

Il progetto si propone di elaborare delle linee guida innovative per la valorizzazione sostenibile delle aree archeologiche interne della Toscana, con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo locale e la resilienza delle comunità che custodiscono questi beni culturali. Il Castellum Aquarum di Poggio Murella è stato selezionato come uno dei quattro casi studio strategici, detti "restarters", insieme ad altri siti significativi della regione.

L’evento Restart Café rappresenta un'importante occasione di incontro, dialogo e partecipazione concreta delle comunità locali nella co-creazione delle strategie di valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico e culturale. Ispirandosi al metodo partecipativo del World Café, l'evento stimolerà un dibattito informale ma strutturato, affrontando aspetti chiave quali l’immaginazione del futuro del territorio, le modalità di partecipazione e le soluzioni per una governance efficace.

Attraverso mappe illustrate e carte tematiche, appositamente progettate per facilitare la discussione, i partecipanti potranno esplorare soluzioni innovative per la valorizzazione integrata del patrimonio archeologico e dei beni culturali intangibili come tradizioni locali, enogastronomia e narrazioni audiovisive.

L'evento coinvolgerà cittadini, operatori locali e rappresentanti istituzionali, favorendo l’emergere di idee e soluzioni condivise per lo sviluppo culturale ed economico dell’area.

«Abbiamo deciso di sostenere il progetto – dichiarano sindaco Mirco Morini e il consigliere comunale con delega alla Cultura Matteo Bartolini – perché crediamo fortemente che il patrimonio archeologico rappresenti una risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del nostro territorio. Siamo certi di una futura collaborazione della Pro Loco di Poggio Murella in questo ambito.

La valorizzazione del Castellum Aquarum è per noi molto importante perché rientra nel progetto comunale di Archeotermalismo e non solo. Attraverso i sentieri vogliamo collegare le aree archeologiche alle fonti termali. Il Restart Café è una preziosa opportunità per coinvolgere attivamente la comunità nella costruzione di un futuro condiviso, promuovendo nuove opportunità culturali e turistiche».

Per maggiori informazioni: www.restart-toscana.unifi.it