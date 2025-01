Regione Toscana piena di debiti, Rossi (FDI): “Governatore Giani si dimetta”

Firenze: “Lo certifica anche la Ragioneria di stato, la Regione Toscana nello scorso anno ha perso quasi 250 Milioni di euro. Un bilancio fuori controllo, come denunciato più volte nel corso del 2024 anche dai nostri consiglieri regionali, frutto della politica fallimentare portata avanti dal governatore Eugenio Giani e dalla sua giunta”. - A dirlo è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi che rincara la dose. – Un anno nero in tutti i sensi per la Toscana, con una sanità allo sbando, senza una guida, con direttori generali da nominare da mesi, come quello della Asl sudest.

Bilancio sanitario che incide come una voragine nei conti regionali, i cui effetti - purtroppo - si manifesteranno con un aumento delle tasse ai danni di tutti i cittadini già da questi mesi. L’incremento dell’Irpef voluto dal governatore Giani, infatti, è uno dei tanti escamotage per ripianare i debiti prodotti e accumulati nella disastrosa gestione sanitaria. Ma c’è di più: sembrerebbe che la nostra Regione vanti anche il primato più negativo di tutta Italia. È arrivato il tempo per Governatore e la sua Giunta di ammettere i propri fallimenti, chiedere scusa a tutti i cittadini toscani e farsi una volta per tutte da parte”, conclude Fabrizio Rossi.