Mario Avagliano e Marco Palmieri presentano il libro “Italiani d’America”

Venerdì 10 gennaio, alle 17,30, nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia

Tarquinia: Il fenomeno dell’emigrazione italiana all’estero, molto spesso colpevolmente ignorata, resta un capitolo importante nella storia del nostro paese dall’unità al secondo dopoguerra. Oltre 13 milioni di italiani tra il 1870 e il 1988 hanno lasciato le loro famiglie per attraversare l’oceano in cerca di migliori condizioni di vita e di lavoro. Un esodo massiccio che ha cambiato le comunità di partenza e ha contribuito a plasmare anche un pezzo di America. Chi erano questi migranti? Con quali speranze affrontavano il viaggio verso un nuovo mondo? Come venivano accolti? E quanti sono tornati in patria e perché? Sono alcune delle domande a cui risponderanno Mario Avagliano e Marco Palmieri, autori del libro “Italiani d’America.

La grande emigrazione negli Stati Uniti”, edito da Il Mulino (2024), insieme alla storica e docente all’Università di Tor Vergata Michela Ponzani, nel corso della presentazione che si terrà il 10 gennaio, alle 17,30, nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia. L’iniziativa, promossa dalla sezione soci Coop Etruria di Tarquinia e dall’assessorato alle Aree archeologiche, biblioteca comunale e archivio storico di Tarquinia, vedrà i saluti istituzionali dell’assessora comunale Monica Calzolari e gli interventi del vice presidente della sezione Soci Coop di Tarquinia Claudio Cantina e della giornalista Chiara Rinaldini.