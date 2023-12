Regione: approvato il bilancio di previsione 2024-2026

Firenze: L’Aula del Consiglio regionale ha approvato con i 21 voti favorevoli del Partito democratico e il voto contrario di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle il bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Non ha partecipato al voto il gruppo di Italia Viva.



È stato approvato all’unanimità un ordine del giorno, firmato da tutti i capigruppo che, alla fine di un percorso in Ufficio di presidenza, come ha sottolineato il consigliere di Fratelli d’Italia Diego Petrucci “garantisce l’autonomia di scrivere le leggi all’Assemblea legislativa. Un ordine del giorno che impegna la Giunta a stanziare, per il 2024, 600mila per la copertura delle iniziative legislative che provengono dal Consiglio regionale. Un fondo leggi che sarà più ad appannaggio della minoranza che della maggioranza”. Soddisfatto anche il vicepresidente Marco Casucci (Lega) che ha parlato “di un primo segnale importante, ma con l’auspicio per il futuro che si faccia ancora meglio”. Il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo ha ringraziato “i capigruppo e il presidente Giani per avere mantenuto l’impegno nonostante un bilancio particolarmente difficile”.

Ritirati gli ordini del giorno di Fratelli d’Italia che li ripresenterà sottoforma di mozioni nella commissione competente. Sono stati approvati gli emendamenti del presidente della Giunta, Giani, che servono a coordinare il testo e il contenuto del Bilancio di previsione con gli emendamenti introdotti negli altri atti della Manovra regionale.

Con il voto su questo provvedimento si sono concluse le operazioni di approvazione del pacchetto della Manovra di Bilancio della Regione.