Credito d'Imposta. Coldiretti: "Spesi 50 milioni per acquisto di gasolio agricolo"

In scadenza il 31 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto del carburante agricolo nel primo trimestre.



Firenze: Scade il 31 marzo 2023 il credito di imposta per l’acquisto nel primo trimestre del carburante agricolo per l’autotrazione ed il riscaldamento delle serre. La misura, prevista dalla Finanziaria 2023 e fortemente sostenuta da Coldiretti, permetterà alle imprese agricole e della pesca di recuperare con il meccanismo della compensazione il 20% del costo del carburante. A dirlo è Coldiretti Toscana ricordando che le aziende, per usufruire del credito d’imposta, dovranno acquistare il gasolio agricolo entro il 31 marzo 2022 (fa fede la data di consegna).

Il costo del gasolio agricolo, in seguito all’invasione dell’Ucraina e delle tensioni internazionali, è più che raddoppiato arrivando a toccare 1,5 euro al litro nel 2022 contro i 60 centesimi al litro del 2020. “Il provvedimento – spiega Fabrizio Filippi, Presidente Coldiretti Toscana - ha recepito una precisa richiesta partita dalla nostra organizzazione per contrastare gli aumenti del costo del gasolio agricolo impiegato dalle aziende per movimentare per esempio i trattori e gli altri mezzi meccanici per le operazioni colturali, per riscaldare le serre di settori chiave come quello del florovivaismo ed orticolo e per le imprese della pesca che sono state tra le più penalizzate. Questa misura è stata di grande aiuto in un momento difficile per l’agricoltura stretta fra i danni dei cambiamenti climatici e le conseguenze della guerra su materie prime ed energia”.

Secondo una stima di Coldiretti le imprese agricole della Toscana hanno speso complessivamente oltre 50 milioni di euro nel 2022 per l’acquisto di gasolio agricolo agevolato. Da sola Coldiretti, attraverso i propri uffici territoriali, ha permesso a 3.500 tra imprese agricole e delle pesca, di avere indietro 4 milioni di crediti in seguito all’acquisto di carburante fatturato nel 2022. Coldiretti ricorda, infine, che il credito d’imposta del primo trimestre potrà essere utilizzato in compensazione F24 entro il 31 dicembre 2023.