Cultura Recondite Armonie presenta “Autunno in Bianco e Nero”, Giornate Pianistiche Internazionali 15 novembre 2024

15 novembre 2024 143

143 Stampa

Redazione

Il 22, 23, 24 Novembre 2024 Grosseto: Torna a Grosseto per gli appassionati del pianoforte e della musica classica la manifestazione "Autunno in Bianco e Nero" giornate pianistiche internazionali, alla sua quinta edizione, promossa dall'Associazione Culturale Recondite Armonie con la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova e con la collaborazione e il sostegno di Comune di Grosseto, Scuola di Musica “G.Chelli”, Clan della Musica, Speroni Eventi e Hotel Granduca. Venerdì 22 Novembre alle ore 17.30 nella Sala “San Paolo” del Seminario Vescovile (Grosseto - via Ferrucci,11) il concerto di apertura è affidato al Maestro Alessandro Marano, brillante pianista cosentino che proporrà al pubblico grossetano un avvincente programma con la Sonata n.32 op.111 di Beethoven, la Ballata n. 2 in si minore di Liszt, Danza sacra e duetto finale dall’ “Aida” di Verdi e Fantasia sui temi dell'opera “Rienzi” di Wagner sempre nelle trascrizioni di Liszt. Biglietto unico - 10 euro Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Recondite Armonie presenta “Autunno in Bianco e Nero”, Giornate Pianistiche Internazionali Recondite Armonie presenta “Autunno in Bianco e Nero”, Giornate Pianistiche Internazionali 2024-11-15T17:12:00+01:00 168 it Recondite Armonie presenta “Autunno in Bianco e Nero” - Giornate Pianistiche Internazionali PT1M /media/images/grosseto-centro-1.jpg /media/images/thumbs/x600-grosseto-centro-1.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 15 Nov 2024 17:12:00 GMT