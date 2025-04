Randagismo felino, il Comune attento al problema

Grosseto: Il Comune di Grosseto desidera ribadire la propria sensibilità e attenzione nei confronti del problema del randagismo felino. "Una questione - spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore agli Affari animali Erika Vanelli - che ci sta particolarmente a cuore e che richiede un approccio collaborativo e responsabile. In questo contesto, abbiamo recentemente posto alla Regione Toscana alcuni quesiti fondamentali riguardanti le strategie e le risorse disponibili per affrontare in modo efficace questa problematica. Siamo attualmente in attesa di un riscontro da parte della Regione, che riteniamo essenziale per poter proseguire con azioni concrete e mirate.

Desideriamo rassicurare la cittadinanza - proseguono sindaco e assessore - che il nostro impegno è costante e che stiamo lavorando attivamente per trovare soluzioni che possano migliorare la situazione dei gatti randagi nel nostro territorio. Una volta ricevuta risposta dalla Regione, ci impegniamo a convocare la Terza commissione affinché sia possibile informare tutti delle prossime iniziative da intraprendere. Ringraziamo - concludono Vivarelli Colonna e Vanelli - tutti coloro che si dedicano con passione alla cura degli animali e invitiamo la comunità a rimanere unita in questo importante impegno".