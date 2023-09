Rally, tornano a rombare i motori in Val di Cornia, via alle iscrizioni

E' l'8° edizione del rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia. La manifestazione organizzata dalla scuderia automobilistica Maremma Corse 2.0 si correrà nei giorni 21 e 22 ottobre 2023 e anche quest'anno si fregerà di gara nazionale, ultimo appuntamento motoristico del team tirrenico per il 2023.Soddisfatto Paolo Santini



Piombino: Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, atto numero 8. Il conto alla rovescia è iniziato. C'è grande attesa per l'evento che quest'0anno si preannuncia di grande qualità.



La scuderia Maremma Corse 2.0 ha lavorato duro per presentare una edizione del “Colline” di alto gradimento, riproponendo la corsa con un ritorno al “passato”. Anche questa edizione della corsa sarà dedicata alla memoria di Leonardo Tucci, il driver livornese che se né andato da qualche tempo.

Sarà una edizione, aggiungiamo, ricca di novità. La gara sarà valida per il 3° Historic Rally della Val di Cornia ma riproporrà la prova spettacolo in notturna nella zona del Porto di Piombino. Si partirà e si arriverà da Corso Italia, in pieno centro di Piombino. Un'altra novità riguarda le verifiche tecniche che si svolgeranno presso il parco assistenza di Marina di Salivoli. Le verifiche sportiver si svolgeranno invece presso il Nuovo Bar Falcone, Lungomare Marconi 306.

Direzione gara, segreteria, sala stampa saranno ubicate in località Falcone presso il Residente Marina di Salivoli.

Una scelta della scuderia che può contare sui comuni di Piombino, Suvereto, Sassetta e Monteverdi, dettata dal trionfo delle precedenti edizioni.

Via alle iscrizioni, da giovedì 21 settembre 2023, la chiusura delle iscrizioni è stata fissata per le ore 23,59 del giorno 11 ottobre 2023.

E così patron Santini e tutti i suoi collaboratori ha deciso, da cinque anni di trasferire in blocco la manifestazione nella capitale del ferro facendo di fatto la felicità di moltissimi appassionati. Al via del rally c'è un mese ma la febbre del rally è già alta, come del resto lo è in maremma da sempre.