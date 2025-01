Rally: sarà un 2025 scintillante per la scuderia Maremma Corse 2.0

Follonica: Non si sono ancora spenti gli echi per la conclusione di una esaltante stagione agonistica targata 2024 che la scuderia automobilistica Maremma Corse 2.0 torna in scena presentando un esaltante programma organizzativo per il 2026. Sarà un'esaltante stagione stellare con manifestazioni agonistiche che si svolgeranno tra la Toscana e l'Emilia e Romagna.

Si tratta di cinque eventi a carattere nazionale ad alto livello che porterà ancora una volta, dal punto di vista organizzativo, la scuderia automobilistica Maremma Corse 2.0, con in testa patron Paolo Santini ed il suo intero staff.

Un ipotetico sogno, di riavere il ritorno dell'IRC, è svanito nel nulla. Una piccola speranza esisteva, dopo il ritorno a internazionale nel 2022, poi svanita, ma la gara tirrenica merita di nuovo questo evento, può accadere speriamo presto con la coincidenza del 50° anno di vita, nel 2027.

Apertura stagionale, 5-6 aprile, Trofeo Maremma, rally moderno, CRZ 7, storico e classico.

10-11 maggio 2026, Follonica Motorshow, aperto a tutte le vetture da gara

21-22 giugno 2026, Rally Appennino Reggiano, rally moderno , CRZ6

13-14 settembre 2026, Rabb Rally moderno,CRZ 6

25-26 ottobre 2026, Colline Metallifere e della Val di Cornia, rally moderno, storico CRZ 3, classico