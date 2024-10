Rally, sale la febbre nella città del ferro per l'ultimo evento della stagione

Prova spettacolo in notturna con partenza e arrivo dal centro di Piombino. Saranno 7 le prove speciali.



Piombino: C'è un bel clima di festa nella città del ferro per l'arrivo del 9° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, la sfida organizzata dalle scuderia Maremma Corse 2.0, settimo memorial “Leonardo Tucci”.

L'evento in programma per il 26 e 27 ottobre, per il settimo anno che la fa base a Piombino. Gli altri comuni coinvolti al fianco dell'organizzazione sono Campiglia, Suvereto, Sassetta, Monteverdi e Piombino.

Sport e promozione del territorio i capisaldi dell'organizzazione, nel pensare che la gara che quest'anno avrà importanti novita e conferme. La quarta edizione dell'Historic Rally della Val di Vcornia, la conferma della prova spettacolo in notturna nella zona del porto di Piombino, e la partenza e arrivo nel centro di Piombino, in Corso Italia dove sicuramente si registrerà l'ennesimo bagno di folla festosa di migliaia di appassionati.

Il richiamo del rally tirrenico, ancora una volta ha lasciato il segno, grande impegno da parte degli organizzatori nell'intento di allestire una manifestazione ad alto livello.

Fin qui, l'operazione è riuscita: la risposta poi, è arrivata puntualmente dai piloti che ancora una volta hanno garantito in massa la loro presenza per la felicità degli organizzatori facendo la gioia dei tifosi della Val di Cornia.

La speranza dei dirigenti che sperano vivamente che il rally tirrenico ripeta il successo riportato lo scorso anno e per due giorni Piombino sarà la capitale dei motori.

Sarà una edizione ricca di novità e anche di conferme: la gara partirà e arriverà dal centro di Piombino (Corso Italia), la conferma riguarda la prova spettacolo in notturna che si svolgerà nella zona del porto.

Quartier generale dell'evento sarà il Residence Marina di Salivoli, in località Falcone 4, con la Direzione Gara e Segreteria, dove sarà ubicata anche la sala stampa.

Il rally si svolgerà in due giorni, con un riordino notturno in Corso Italia, mentre il parco assistenza sarà a Marina di Salivoli, mentre il”test” per le vetture da gara, lo “shakedown” si svolgerà in località Cafaggio sulla provinciale 21.

Confermate le prove speciali di “Monteverdi”, che attraversa il centro del paese, da ripetersi due volte, “Sassetta” (da ripetersi due volte), la prova meglio definita dal maestro e compianto Dado Andreini, una curva che non finisce mai, quindi la speciale di “Campiglia” , da ripetersi due volte e la prova spettacolo in notturna “Città di Piombino” che andrà in scena nella zona del porto.

Parco chiuso e riordino notturno, in Corso Italia.