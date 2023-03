Racconta un vinile: Paolo Tenerini racconta Foxtrot

Martedì 7 marzo protagonisti i "Genesis"



Grosseto: Un altro appuntamento per Racconta un vinile, l’appuntamento di musica e parole a cura di Alessandro Ramacciotti. Domani, 7 marzo alle 18 alla libreria QB, Paolo Tenerini ci immergerà nel mondo dei Genesis per raccontare l’album “Foxtrot”. A fargli da spalla saranno come sempre, Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani.

𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐄𝐓𝐓𝐎

Racconta un vinile - Un amico, un disco una buona compagnia è un progetto nato da un’idea di Alessandro Ramacciotti, camminatore, musicista e volontario di QB.

Gli incontri prevedono l’ascolto di alcuni album che della musica hanno fatto la storia con l’intervento di amici e musicisti che di volta in volta parleranno di un vinile da loro scelto. Dopo una piccola introduzione che farà entrare nel periodo storico e culturale in cui nasce l’opera, si passa all’ascolto di alcuni brani dell’album.