Racconta un vinile: Alla scoperta di Bob Dylan con Valerio Fusi

Grosseto: Racconta un vinile omaggia Bob Dylan. Mercoledì 2 aprile alle 18, alla libreria QB di via Colombo 4 a Grosseto, torna l’appuntamento ideato da Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani alla scoperta della musica. Con Valerio Fusi si sveleranno curiosità e storie legate a Robert Allen Zimmerman meglio conosciuto come Bob Dylan.

Ottantaquattro anni e oltre cinquanta album e una carriera che lo ha visto oltre che come cantautore e musicista anche scrittore, poeta, attore, pittore e persino scultore e conduttore radiofonico, Dylan è una delle figure più importanti e rivoluzionarie degli ultimi cinquant'anni nel campo della musica, della cultura popolare e della letteratura. Uno che ha attraversato mode e linguaggi della musica americana senza mai esserne parte, piuttosto modello, guida, fonte di ispirazione e, a volte, perfino di repulsione.

Negli anni Bob Dylan ha imparato a sfidare tanto le convenzioni della musica pop quanto i dettami della controcultura. La sua posizione sui grandi temi della politica, della società, della filosofia perfino, è sempre innovativa e ancor più spesso spigolosa. Le sue fonti sono variegate: tradizione popolare, certo, ma anche letteratura grande e piccola e storia americana.

Tra i riconoscimenti ottenuti si va da 10 Grammy Award al Premio Pulitzer, dal premio Nobel per la letteratura fino all’Oscar per la miglior canzone “Things have changed”.

Fusi nell’incontro in programma parlerà di otto album prendendo da ognuno una canzone per delineare la cifra stilistica di Dylan e accompagnare gli spettatori alla sua scoperta.

Ultimo appuntamento della stagione con Racconta un vinile, il prossimo 16 aprile con Open MIC: ognuno potrà portare un musicista e raccontarlo attraverso un suo brano.