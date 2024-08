Politica Raccolta firme presso l'URP di Follonica per referendum abrogativo 20 agosto 2024

20 agosto 2024 155

155 Stampa

Redazione

Follonica: Presso l'ufficio URP del Comune di Follonica è attiva la raccolta di firme per il seguente referendum per l'abrogazione della legge sulla autonomia differenziata, Comitato promotore dell' iniziativa popolare Partito Socialista Democratico Italiano (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06-07-2024)

Le firme sono raccolte entro venerdì 20 settembre 2024 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra del Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 16:45.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Raccolta firme presso l'URP di Follonica per referendum abrogativo Raccolta firme presso l'URP di Follonica per referendum abrogativo 2024-08-20T10:30:00+02:00 107 it Referendum abrogativo "Abrogazione della legge sulla autonomia differenziata". Scade il 20 settembre la raccolta firme PT1M /media/images/comune-follonica-2024.jpg /media/images/thumbs/x600-comune-follonica-2024.jpg Maremma News Follonica, Tue, 20 Aug 2024 10:30:00 GMT