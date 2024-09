"Query. L’instabilità del materiale" al Museo Guzman di Orbetello

Orbetello: "Query. L’instabilità del materiale", una Project room, una Mostra e un Volume per interrogare materia e materiali. La ricerca di Artisti under 36 per “Lazio Contemporaneo” sui linguaggi dell’arte contemporanea in cui tutto si contamina, trasfigura e accade.

Più brevemente detto QUERY MW, “W” rovescio grafico di “M” acronimo di materiale immaterial, query come termine informatico di ricerca, è un progetto di Daniela Zannetti realizzato da AinT - Artisti in Transito in collaborazione con HYPERMAREMMA, curato da Irene De Sanctis sulla ricerca espressiva di giovani chiamati a interpretare il ruolo di semiofori in questo passaggio generazionale.

Una sorta di varco dimensionale anche sul fondo di una disruption che sollecita nuovi paradigmi. Di uno stato dell’Arte, di come le esperienze identitarie singole possano creare un progetto comune ed esprimere un lemma d’arte nella fluidità della società contemporanea.

Un racconto che è sempre più fogli di mondo, whormhole. Immaginando in questo corridoio di avvenimenti, un Terminal animato dall'intreccio di azioni fluide e presenze monumentali, il patrimonio immateriale del paesaggio, gli emblematici luoghi, e quelli non canonici per operare l’Arte; un progetto acceso dalla stessa collaborazione di Hypermaremma che, in perfetto accordo con il concept di Query, si interroga costantemente sul paradigma dell’arte presente.

Finanziato dalla Regione Lazio, ai giovani artisti del Lazio provenienti per lo più dall’Accademia d’arte di Roma è stato possibile affiancarne altri dell’Accademia di Brera e artisti di altre provenienze, età e formazione: ROSSANA ABRITTA . GIULIA BARONE . THOMAS BENTIVOGLIO . IVAN BOSSONI . ADELE CAMMARATA . EDVIGE CECCONI MELONI . CATERINA CIUFFETELLI . GIULIANA COBALCHINI . LUCA FALESSI . LIVIA GIULIANI . VIRGINIA LORENZETTI . MARIANNA PANAGIOTOUDI . KATIA PUGACH .

QUERY MW, col patrocinio del comune di Orbetello, transiterà dal 26 al 30 settembre nel Museo Polveriera Guzman, dove si accenderà la project Room degli artisti con materiali leggeri ed effimeri. Seguita dal display espositivo aperto al pubblico il 29 settembre 2024, insieme a un workshop d’arte sul materiale carta tenuto da Caterina Ciuffetelli, e una performance di danza contemporanea in area Land Art Hypermaremma Prospettiva Cielo di Mauro Staccioli, Capalbio, di Rossana Abritta. Insieme agli elementi scultorei realizzati da Giuliana Cobalchini per l’opera origami Colonne Fluttuanti, e titolo stesso della performance. L’autrice nella sua azione indosserà l’abito di scena realizzato da Caterina Ciuffetelli in carta intelata.

Un evento che non resta immobile, QUERY MW di Artisti in Transito e Hypermaremma prosegue in novembre 2024 con QUERY MEC LAZIO, Frascati (Roma) la mostra collettiva degli artisti Query, e la fruizione di uno spazio espositivo non canonico, altro non-lieux non luogo nell’accezione di Marc Augé, quale il Mercato coperto: il cui percorso espositivo sarà un amalgama espressivo con ambizione di sperimentalità ambientale di accattivante rigenerazione per il pubblico e gli artisti stessi. La presentazione infine del Volume editoriale QUERY presso l’Auditorium Scuderie Aldobrandini di Frascati quale testimonianza e storicizzazione della ricerca QUERY MW arricchito dai testi dello storico d’Arte Massimo Belli, Daria Hassan e altri autori.