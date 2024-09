Cronaca Quattro persone ferite in un incidente, muore il cane che era a bordo 10 settembre 2024

Cinigiano: Intervento del 118 della Asl Tse per incidente stradale avvenuto alle ore 9.02 nel comune di Cinigiano sulla S.P. del Cipressino all'altezza del bivio per Porrona. Si tratta di uno scontro fra 2 auto, con 4 persone ferite che sono state trasportate al Pronto soccorso di Grosseto. Due donne di 63 e 67 anni, e un uomo di 18 anni in codice 2, un’altra persona in codice minore. Sono intervenute l'ambulanza della Misericordia di Paganico, della Misericordia di Cinigiano e le forze dell’ordine. A bordo di una delle vetture c'era un cane che è deceduto a seguito dello scontro.

