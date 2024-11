Quarto pareggio stagionale per il Circolo Pattinatori, che esce indenne da Monza

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto allunga la serie positiva, uscendo indenne dalla difficile pista del Teamservicecar Monza, che ha cercato in ogni modo di conquistare i tre punti, ma la squadra di Mariotti, che si è trovata tre volte a dover recuperare ed è stata avanti al 10’ della ripresa, ha ribattuto colpo su colpo ai tentativi locali. Un pareggio (4-4) che alla fine accontenta entrambe le squadre, con il Cp che ha messo sul piatto della bilancia un bel giro di palla e alcune conclusioni, che sono state fermate dal giovane portiere argentino, ma deve ringraziare l’ex Pippo Fongaro, decisivo nel fermare i tentativi lombardi. Per Saavedra è il quarto pareggio su cinque giornate e i punti diventano sette, che consentono di mantenere il quinto posto in classifica.





Il Monza colpisce i grossetani a freddo: dopo 30 secondi di gioco, Zucchetti recupera una palla nell’area grossetana, smista a Marzonetto, che buca Fongaro. Il Grosseto impiega qualche minuto per frenare l’impeto dei brianzoli, ma quando entra a regime crea diverse importanti occasioni, fermate da Velazquez, colpisce una traversa e prende in mano il confronto della seconda metà del tempo, finalizzando il dominio con il primo gol italiano di Gabriel Cairo al 13’. L’ex Barcellona conquista palla alla trequarti, si accentra e lascia partire un tiro che colpisce la traversa, batte sulla schiena del portiere ed entra in rete. Il Circolo Pattinatori insiste e crea diverse opportunità, tra cui quella di Cairo sulla quale compie un miracolo Velazquez. Il Monza è in chiara difficoltà, ma all’improvviso, a 3’17 dall’intervallo, torna in vantaggio: Bielsa esce da dietro la porta, vede l’arrivo di Zucchetti che in diagonale batte Fongaro. Il Cp non sta a guardare e va vicinissimo al pareggio con Saavedra e con Cabiddu, sui quali il portiere compie due interventi strepitosi.





Ai lombardi bastano 29 secondi della ripresa per mettere i brividi al Cp: Bielsa parte in contropiede ma alza troppo la palla e perde l’attimo. Dopo due minuti il Grosseto rimette le cose a posto dal dischetto con De Oro che al secondo tentativo (sul primo il portiere si muove prima del tiro) trasforma un rigore, mettendo la pallina all’angolo a destra, dopo aver sbattuto sul palo interno. Al 6’ una bella azione personale di Zucchetti viene fermata dalla difesa, mentre al 7’ prima Fongaro ferma Piccoli, poi il tiro di Galimberti finisce sul palo. La Teamservicecar continua il suo buon momento, mettendo in ansia la retroguardia grossetana con rapide ripartenze. Botta e risposta al 9’: Velazquez ferma Cairo, mentre Paghi salva sulla linea in occasione del tiro di Galimberti.

Passano pochi secondi e arriva il sorpasso maremmano, grazie alla decima segnatura stagionale di Pablo Saavedra, che mette in rete una palla deviata dall’estremo difensore del Monza.

Una veloce ripartenza di Bielsa, a 13’17 dal termine, viene fermata irregolarmente da Fongaro e lo stesso Bielsa trasforma il rigore alla sinistra dell’ex compagno di squadra. Al 14’ Fongaro para la punizione di prima di Uva, concessa per il blu a De Oro, e poco compie un mezzo miracolo con la squadra in inferiorità numerica. Barragan va a un passo dal nuovo vantaggio a 8’20 dalla sirena, ma un minuto dopo è Marzonetto a portare avanti Monza. Il Grosseto non ci sta e al 21’ agguanta nuovamente la partita: bella azione personale di Saavedra che si porta a spasso tutta la difesa e serve in mezzo per Sillero, che non sbaglia e fissa il 4-4 che sarà il risultato finale.





Teamservicecar Monza-Circolo Pattinatori Grosseto 4-4

HRC MONZA: Velazquez, Borgonovo; Gariboldi, Bielsa, Galimberti, Riva, Piccoli, Marzonetto, Uva, Zucchetti. All. Martin Jaquierz.

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Alessandro Eccelsi e Davide Marcolin.

RETI: nel p.t. 0’35 Marzonetto, 12’51 Cairo, 21’33 Zucchetti; nel 2’01 De Oro (rig.), 9’49 Saavedra, 11’45 Bielsa (rig.), 17’58 Marzonetto, 20’33 Sillero.

ESPULSIONI: De Oro nel s.t.

(foto Oscar Daverio/Fisr)