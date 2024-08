Puntone, la località delle promesse non mantenute

Scarlino: Il gruppo di opposizione "Scarlino nel Cuore" si fa portavoce della crescente frustrazione dei cittadini del Puntone, una località che ha visto svanire nel nulla le promesse fatte durante la campagna elettorale. Nonostante i rendering che prefiguravano un futuro luminoso e modernizzato per il quartiere, la realtà quotidiana racconta tutt'altra storia.



Il Puntone è oggi un simbolo del disinteresse e della mancata attenzione dell'amministrazione comunale verso i problemi concreti della comunità. Tra le criticità più gravi, segnaliamo:

Spartitraffico all'incrocio trasformato in parcheggio: lo spartitraffico, che dovrebbe garantire la sicurezza della circolazione, viene costantemente utilizzato come parcheggio abusivo. Le soste selvagge non solo rappresentano un pericolo per pedoni e automobilisti, ma sono anche il segno tangibile di un'assenza totale di controllo.

Mancanza di controllo della ZTL: la Zona a Traffico Limitato, che dovrebbe tutelare il centro abitato, viene sistematicamente ignorata. La mancanza di sorveglianza e di controlli adeguati ha reso la ZTL una misura inefficace, aumentando il traffico in un'area che dovrebbe essere tutelata.

Macchina abbandonata da anni: una autovettura occupa lo spazio del parcheggio disponibile, peggiorando la vivibilità del quartiere. L'abbandono di questo veicolo non solo deturpa il paesaggio urbano, ma evidenzia anche una mancanza di intervento da parte delle autorità competenti.

Marciapiedi dissestati e fatiscenti: i pedoni sono costretti a camminare su marciapiedi ormai in rovina, pieni di buche e pericoli. Questa situazione è inaccettabile in una località che si proponeva come modello di sviluppo e modernità.

Urla e schiamazzi notturni: il disturbo della quiete pubblica durante le ore notturne è ormai un problema cronico. I residenti sono esasperati da urla e schiamazzi che rendono le notti insonni e la vita quotidiana sempre più difficile.

È evidente che le promesse fatte all'epoca delle elezioni, con tanto di rendering suggestivi e progetti ambiziosi, non si sono mai concretizzate. I cittadini del Puntone meritano risposte immediate e interventi concreti. Scarlino nel Cuore continuerà a lottare per riportare l'attenzione.