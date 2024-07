Pugilato: debutto positivo per Thomas Ruga. Battuto ai punti l’inglese White

Grande cornice di pubblico per la riunione organizzata dalla Rosanna Conti Cavini Production



Grosseto: Debutto tra i professionisti con vittoria per Thomas Ruga che, davanti al pubblico di casa, non fallisce l’appuntamento. Opposto all’inglese Steven White, il pugile della manager Monia Cavini, ha svolto il proprio dovere sulla lunghezza delle sei riprese andando a vincere ai punti il match dei pesi piuma. Ruga ha combattuto in maniera molto intelligente, ascoltando costantemente i consigli provenienti dal suo angolo e provenienti dal tecnico Simone Giorgetti, da Luigi Forni e dal padre Massimiliano Ruga. Un match condotto a tratti con la concentrazione del veterano, contro un avversario esperto e preparato come White. Il pugile del team grossetano è partito subito bene, scrollandosi di dosso le insidie emotive di un debutto e lavorando ai fianchi l’avversario, con i montanti al corpo e con i ganci mancini che hanno indirizzato il match sin dalle prime riprese. White non si è sottratto, rendendo il confronto spettacolare e di conseguenza avvalorando ancora di più la performance di Ruga. Palpabile l’entusiasmo della piazza di Marina di Castagneto Carducci che ha sostenuto a gran voce l’atleta della Pugilistica Grossetana.

Ancora una volta l’impeccabile organizzazione della Rosanna Conti Cavini Production ha messo in piedi una serata di sport e spettacolo di alto livello, con il tutto esaurito di piazzale Magellano. Una grande cornice di pubblico che ha accompagnato il decimo evento in sei mesi, nato sotto l’insegna della bionda signora del pugilato. «L’evento è stato perfetto – dice Rosanna Conti Cavini – sia per la cornice di pubblico veramente entusiasmante, sia per lo spettacolo offerto sul ring. Non avevamo molti dubbi quando abbiamo pensato a questo evento, ma il risultato è andato oltre le aspettative». Soddisfatta anche la manager Monia Cavini: «Un debutto tra i professionisti nasconde sempre tante insidie. Per questo è doveroso fare i complimenti alla prestazione di Ruga e anche al meraviglioso pubblico che lo ha sostenuto dall’inizio alla fine». Thomas Ruga, tra l’altro, è il primo atleta della Pugilistica Grossetana a debuttare tra i professionisti durante la presidenza di Fabrizio Corsini che esprime grande entusiasmo per la prova di Marina di Castagneto: «Mi ha sorpreso la maturità mostrata sul ring dal nostro pugile – spiega – sin dalle prime riprese ha saputo controllare il match e gestire le emozioni. White si è dimostrato avversario degno di nota, ma Thomas ha vinto in maniera ineccepibile». Questo risultato crea molto entusiasmo attorno a Ruga che nei prossimi mesi sarà chiamato a confermare le buone sensazioni del debutto, in attesa che altri ragazzi della Pugilistica Grossetana seguano il suo esempio con il loro esordio tra i professionisti.