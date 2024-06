Sport Pugilato: ad Ascoli Piceno il Campionato Italiano pesi mediomassimi 18 giugno 2024

Grosseto: La promoter Internazionale Rosanna Conti Cavini con tutto il suo staff, dopo il grande successo di Calenzano con la vittoria del Mediterraneo WBC di Leonardo Balli, giovedì 20 giugno sarà di nuovo in viaggio per Ascoli, per le operazioni di peso del Titolo Italiano dei pesi mediomassimi tra il pugile Eros Seghetti 10V-1D-1P, nuovo pugile della manager Monia Cavini e Luca Spadaccini 10V-6D-3P della Boxe Spadaccini, che si affronteranno nella bellissima e suggestiva piazza del popolo di Ascoli. Un match, organizzato in collaborazione con la Pugilistica Ruffini, che si preannuncia scoppiettante visto il valore dei due contendenti. La Promoter grossetana insieme alla manager Monia Cavini, al Presidente della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” Fabrizio Corsini e alla sempre preziosa figlia Desiree’, dopo le 6 manifestazioni organizzate da inizio anno, sono già a lavoro per i prossimi 3 eventi del mese di luglio. Il 6 luglio al centro sportivo dell’U.S Grosseto a Roselle, il 12 luglio nella tradizionale location di piazza Dante di Grosseto ed infine il 27 luglio a Donoratico. In tutti e tre gli eventi saranno presenti i pugili della Pugilistica Grossetana. Seguici



