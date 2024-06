Puggioni (FDI): “Brutto clima a Cinigiano, noi presidio di democrazia”

Cinigiano: “Davvero brutti sono gli episodi che sono accaduti in questi giorni nel territorio comunale di Cinigiano: dalle scritte offensive su muri e manifesti, ad atti intimidatori nei confronti di alcuni candidati e le loro famiglie” Esordisce così Daniele Puggioni, presidente del circolo Fratelli d’Italia e neo eletto consigliere comunale di minoranza, dopo gli episodi appena descritti.



“Come forza politica siamo davvero lontani da questo modo di fare e pensare – commenta Puggioni. - Accettiamo il risultato delle urne, seppur con profondo rammarico per come è andata, ma nel contempo condanniamo fermamente questi episodi intimidatori. Ringraziamo il candidato sindaco Giovanni Lanzini che si è messo a disposizione di tutto il centrodestra, e che, a nostro avviso sarebbe stato un ottimo Sindaco. Accettiamo il responso delle urne con i cittadini cinigianesi che hanno fatto una scelta differente da quella da noi auspicata. Pertanto ci rimetteremo subito a lavoro per garantire un’opposizione attenta e vigile che questo territorio merita”.

“Fratelli d’Italia è il primo partito a livello politico. Pertanto il mio compito sarà quello di rappresentare al meglio in consiglio comunale, oltre che la civica nella quale sono stato eletto, anche il partito e gli elettori che rappresento. Siamo, e continueremo ad essere un presidio di democrazia, lontano da cattiveria e da livore che contraddistingue invece l’altra parte politica” conclude Daniele Puggioni.