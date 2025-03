Attualità Pubblicazione dell'avviso per la nomina dei revisori dei conti della Farmacia Comunale 26 marzo 2025

Pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Follonica l’avviso pubblico per la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Farmacia Comunale, scadenza domande il 28 aprile 2025 Follonica: Il Comune di Follonica intende acquisire le manifestazioni di interesse per la nomina dei componenti del Collegio dei revisori legali dei conti dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata, attualmente composta da due sedi farmaceutiche. A tal proposito, è stato pubblicato l’avviso pubblico sull’albo pretorio online al seguente link follonica.halleyweb.it nel quale è possibile ottenere informazioni in merito ai requisiti generali e specifici di partecipazione e alla durata dell’incarico. Tutti coloro che intendano proporre la propria candidatura a componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata, sono invitati a presentare a questo Comune la propria manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modello allegato al suddetto avviso, corredata dal curriculum (dal quale risultino le competenze ed esperienze maturate) e dalla copia di un valido documento di identità. La manifestazione di interesse deve pervenire al Comune di Follonica, L.go Cavallotti, 1 preferibilmente via PEC all’indirizzo di posta certificata follonica@postacert.toscana.it. Oppure a mezzo servizio postale con racc.a.r. entro e non oltre il giorno lunedì 28 aprile 2025. Seguici



