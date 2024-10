Attualità Pubblicato l'avviso di concorso per assunzione a tempo indeterminato di un istruttore informatico 24 ottobre 2024

Follonica: Il Comune di Follonica ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 unità nel profilo professionale di "Istruttore Informatico", all'interno della struttura organizzativa di destinazione UOC "Amministrazione digitale". La presentazione delle candidature deve essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento InPA - disponibile all’indirizzo https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/5f94673c895547408d7065d4cd731e2f secondo le istruzioni specificate nel bando stesso. Per consultare l'avviso integrale e quindi i requisiti di ammissione, gli approfondimenti sul profilo professionale, il dettaglio della presentazione delle domande di ammissione e della documentazione, i motivi di esclusione e le modalità di svolgimento della procedura selettiva, il programma di esame e le specifiche relative all'assunzione, è possibile consultare la rete civica al seguente link: https://www.archiviocomunefollonica.it/area_informativa/cerco_lavoro/concorsi/default.php sezione albo pretorio on line, oppure la sezione "Amministrazione trasparente", oppure sul Portale Unico del Reclutamento InPA https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/5f94673c895547408d7065d4cd731e2f Le domande di ammissione devono essere inviata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 12 novembre 2024.

