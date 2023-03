Attualità Pubblicato il bando per l’aggiornamento della graduatoria di alloggi ERP 30 marzo 2023

Ci sarà tempo fino al 27 maggio per presentare la domanda

Roccastrada: è stato pubblicato un nuovo avviso per l'integrazione della graduatoria generale relativa all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel comune di Roccastrada, ad integrazione della graduatoria approvata il 22.06.2021. Al bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro che siano già collocati nella vecchia graduatoria e abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli (in questo caso la nuova domanda ed il relativo punteggio andrà a sostituire quello precedente). Le domande di partecipazione dovranno pervenire non oltre le ore 12.00 del 27 maggio 2023 all'ufficio protocollo del Comune di Roccastrada. Potranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo comune.roccastrada@postacert.toscana.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Roccastrada, UO3 "Sociale. Servizi alle Associazioni e alle Imprese - Comunicazione", Corso Roma, 8 - 58036 Roccastrada (GR), oppure consegnate in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune. Informazioni per il ritiro e la consegna della documentazione potranno essere richieste allo sportello sociale tel. 0564 561244 o inviando una mail all’indirizzo sociale2@comune.roccastrada.gr.it Sulla home page del sito istituzionale www.comune.roccastrada.gr.it sono pubblicate le informazioni necessarie che rimandano alla pagina specifica con la documentazione completa da scaricare (bando, modello di domanda e allegati) per la partecipazione all’avviso pubblico.

