Pubblicato il bando del Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia

Online sul sito internet dell’IC “Ettore Sacconi” il documento che regola la 14esima edizione della rassegna. Fissate le date: dal 15 al 17 maggio le audizioni; il 19 maggio la premiazione al teatro comunale “Rossella Falk”



Tarquinia: Tre giornate di audizioni. La cerimonia di premiazione in forma di concerto nella prestigiosa cornice del teatro comunale “Rossella Falk”. Otto categorie dedicate agli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale; quattro a quelli dei licei musicali e delle scuole superiori; tre per i già diplomati/laureati di conservatorio: si va dai solisti di pianoforte, chitarra, strumenti a fiato, ad archi e a strumenti di vario tipo, alla musica d’insieme, fino ai cori e alle grandi orchestre.

Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia organizzato dall’IC “Ettore Sacconi” trasformerà il comune etrusco nella “città della musica” dal 15 al 17 maggio, con le prove, e il 19 maggio, con le esibizioni dal vivo dei vincitori delle varie sezioni. Il primo e il secondo giorno di audizioni saranno dedicati ai solisti, alla musica d’insieme, ai cori e alle orchestre delle scuole medie a indirizzo musicale; il terzo giorno ai solisti, alla musica d’insieme, ai cori e alle orchestre dei licei musicali e dei conservatori e alle orchestre giovanili miste.

Il regolamento della 14esima edizione è pubblicato sul sito www.icsacconi.it. Le iscrizioni saranno aperte dal 1° al 30 aprile. A valutare i partecipanti una giuria composta da docenti di conservatorio, chiamati a un grande lavoro per la qualità artistica dei musicisti, in costante crescita, e per il notevole numero delle prove. Come premi delle borse di studio per promuovere la musica tra i banchi di scuola. Il concorso sarà anche un’occasione per far conoscere e apprezzare le bellezze storiche e artistiche di Tarquinia: dal centro storico al patrimonio archeologico etrusco e al territorio. Per l’organizzazione della rassegna la dirigente scolastica Dilva Boem si affiderà alla squadra collaudata composta dalla direttrice organizzativa Monia Meraviglia, dalla direttrice artistica Roberta Ranucci e dal coordinatore musicale Giovanni Lorenzo Cardia. Per rimanere aggiornati è possibile seguire la pagina Facebook.