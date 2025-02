Visita guidata con Claudia Moroni a “La Madonna di Tarquinia” di Filippo Lippi

Tarquinia: Il 2 marzo torna la “Domenica al museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, e, per l’occasione, la guida turistica Claudia Moroni offrirà un’esperienza unica alla scoperta de “La Madonna di Tarquinia” di Filippo Lippi, esposta nella sua collocazione originaria a palazzo Vitelleschi. Questo capolavoro quattrocentesco, una delle opere più straordinarie dell’artista fiorentino, resterà a Tarquinia solo fino al 4 marzo, quando si concluderà la mostra “1437. La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il cardinale Vitelleschi”. Un’opportunità irripetibile per ammirare da vicino questa preziosa tavola che ha legato per secoli la storia dell’arte alla città e al suo committente: il cardinale Giovanni Vitelleschi. Durante la visita guidata, Claudia Moroni condurrà i partecipanti in un viaggio attraverso la storia, facendo ammirare non solo il magnifico dipinto, ma anche il contesto storico e artistico che lo circonda. Dopo aver apprezzato la bellezza dell’opera di Filippo Lippi, il percorso proseguirà infatti con un affascinante itinerario nel centro storico, toccando luoghi di grande pregio che offriranno la possibilità di esplorare il legame tra Tarquinia e il cardinale Giovanni Vitelleschi: il duomo, la chiesa di Santa Maria in Castello, il palazzetto di Santo Spirito (sede dell’archivio storico comunale) e la sala degli Affreschi del palazzo comunale. Il ritrovo è alle 9,30, a piazza Cavour. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 347 6920574 o visitare la pagina Facebook.