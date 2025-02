Il Lions Club di Tarquinia ringrazia il sindaco Francesco Sposetti per il ritorno del pianoforte nella sala consiliare

Tarquinia: “Questo gesto rappresenta non solo una valorizzazione del patrimonio culturale della città, ma anche un segno tangibile di attenzione verso l'arte e la cultura che, da sempre, sono al centro delle attività del Lions Club di Tarquinia – afferma la presidente Ranucci –. La presenza del pianoforte nella sala consiliare è un simbolo di come l'arte possa arricchire anche gli spazi istituzionali, creando un ambiente dove la cultura diventa parte integrante della vita quotidiana”. Il pianoforte, donato dal Lions Club di Tarquinia nel 2009 sotto la presidenza dell’ing. Sandro Fontecedro, grazie anche al contributo della Fondazione Cariciv, è stato utilizzato per molti anni per concerti, concorsi musicali e importanti rassegne pianistiche che hanno arricchito la vita culturale della città. La sua presenza nella sala consiliare rappresenta un ritorno simbolico e una continuazione della tradizione culturale che il Lions Club di Tarquinia promuove costantemente. “Mi auguro – conclude la presidente Ranucci -, anche come pianista e musicista, che uno strumento di così alto valore possa essere nuovamente usato per concerti e altre iniziative musicali di prestigio”.