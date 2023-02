Finanza Pubblicato avviso per mobilità a Monte Argentario 9 febbraio 2023

9 febbraio 2023 124

124

Redazione Porto S. Stefano: E’ pubblicato un avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di un posto di dirigente tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso l’area Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Monte Argentario.

Possono partecipare alla selezione, che sarà svolta per curriculum e colloquio, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo pieno ed indeterminato con qualifica dirigenziale. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato all’avviso, dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il giorno 11 marzo 2023.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Pubblicato avviso per mobilità a Monte Argentario Pubblicato avviso per mobilità a Monte Argentario 2023-02-09T18:06:00+01:00 140 it Pubblicato avviso per mobilità PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/01/31/20210131224641-1d5ed8c3.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/01/31/20210131224641-1d5ed8c3.jpg Maremma News Monte Argentario, Thu, 09 Feb 2023 18:06:00 GMT