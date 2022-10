Finanza Pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi Erp 9 ottobre 2022

Redazione Pitigliano: Il 6 ottobre è stata pubblicata dal Comune di Pitigliano la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica relativa al bando pubblicato il 10 gennaio 2022. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione all’Amministrazione Comunale rivolgendosi al protocollo generale nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17. Oppure inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno riportando nome, cognome e indirizzo del mittente o tramite pec all’indirizzo comune.pitigliano@postacert.toscana.it Il responsabile del procedimento è Marzia Stefani, disponibile all’ufficio urbanistica nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 10 alle 13. Seguici





