Psi Roccastrada, Ingresso di tre nuovi consiglieri scelta condivisa tra i partiti

Roccastrada: “L'ingresso di tre nuovi consiglieri, tra i cui il nostro Giulio Martellini, in sostituzione dei tre assessori che si sono dimessi, è stata una scelta condivisa tra i partiti che compongono la coalizione, che ha sostenuto il riconfermato sindaco Limatola.



Del tutto fuori luogo e testimone di un crescente malumore forse dovuto alla cocente sconfitta, rappresentano le parole utilizzate dell'opposizione in merito. Biasimevole è un termine tanto desueto quanto offensivo, per chi con impegno e onore si appresta a rappresentare i cittadini di Roccastrada.

Ma non ci meravigliamo dei toni e delle parole dette, sono il frutto di una cultura che esalta lo scontro con livore e spesso con vero odio di parte. Noi siamo differenti, diceva una nota pubblicità, ma lo siamo per cultura per profonda convinzione etica e morale, lo abbiamo nel nostro DNA. Non cederemo sul piano della rissa, sempre preferendo il confronto e il dialogo”, termina Psi Roccastrada.