Sport Grosseto perde in casa con l'ultima della classe: a rischio mister Liguori 12 febbraio 2023

Redazione Grosseto: Prova opaca e deludente per l'Us Grosseto che perde allo "Zecchini" contro il fanalino di coda Montespaccato. 3-1 il risultato finali in favore dei laziali. Mister Liguori a rischio panchina. U.s. Grosseto 1912 – Montespaccato 1 - 3 Marcatori: 24' Pt. Aleksic (Gr.), 33' Pt. Attili (Mont.), 69' St. Bosi (Mont.)

U.s. Grosseto 1912: (4-3-2-1) Nannetti, Crivellaro, Messini (63' St. Moscatelli), Pasciuti, Ciolli, Bruno, Diambo (56' St. Cesaroni), Carannante, Gomes (80' St. Scaffidi), Giustarini, Aleksic A disposizione: Cirillo, Ferrante, Veronesi, Caprioli, Cesaroni, Moscatelli, Rotondo, Battistoni, Scaffidi All. Andrea Liguori

Montrespaccato: (4-3-3-)Tassi, Pollace, Attili (81' St. Tataranno), Maurizi, Bosi (72' Cali), Lazzazera, Laziz (72' St. Mascella), Cerone, Anello, Bruno, Vitelli (87' St. Maugeri). A disp. Di Maio, De Marchis, Maugeri, Bianchi, Cali, Tataranno, Nanci, Mscella, Pesarin. All. Andrea Bussone

Direttore di gara: Bruno Spina di Barletta - Assistenti: Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata e Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore Ammonizioni: 23' Pt. Messini (Gr.), 30' Pt. Diambo (Gr.), 59' St. Cesaroni (Gr.), 90' St. Bruno (Gr.), 94' St Pasciuti (Gr.)

Calci d'angolo: 9-1 Grosseto - Recupero: 1' Pt, 5' St Note: 777 spettatori di cui 428 abbonati

