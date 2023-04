Protocollo d'Intesa tra Comune, Istituto Grosseto 1 e Pallacanestro Grosseto Team 90

Grosseto: Siglato il Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione Comunale, l'Istituto Comprensivo Grosseto 1 e la A.s.d Pallacanestro Grosseto Team 90, per l'utilizzo gratuito da parte di quest'ultima del campino polivalente posto all'esterno della scuola secondaria di primo grado L. da Vinci in via de Barberi per l'effettuazione di campus estivi di basket nei mesi di chiusura estiva.

L'Associazione dilettantistica provvederà ad acquistare dei nuovi canestri, che potranno essere utilizzati, durante l'anno scolastico, dagli studenti dell'Istituto Comprensivo 1. “L'Amministrazione è sensibile alla valorizzazione e alla promozione dell'attività sportiva, anche all'interno degli Istituti Comprensivi del territorio comunale – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Questo protocollo rappresenta un buon esempio di collaborazione e di compartecipazione delle ricorse, atto alla valorizzazione dell'attività sportiva”.