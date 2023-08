Proseguono lavori efficientamento energetico al plesso scolastico de la California

Bibbona: Proseguono i lavori di efficientamento energetico sugli immobili di proprietà comunale, al plesso scolastico de La California e al palazzo sede del Comune. “Grazie al bando della Regione Toscana POR CR eO FESR 2014-2020, siamo riusciti ad intercettare due contributi che hanno consentito la realizzazione di opere che riteniamo strategiche anche in funzione delle prerogative di questa Amministrazione che individua sulla sostenibilità ambientale uno degli aspetti cardine del proprio mandato. L’opportunità - spiega l’assessore Enzo Mulè - quindi palesata con l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto rappresenta senza dubbio un elemento che consente di attuare ulteriori obiettivi in tema di transizione ecologica, tra l’altro inseriti all’interno del Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 e registrato EMAS che questo Comune vanta di avere”.

I progetti oggetto di candidatura sono stati eseguiti direttamente da personale dell’ufficio tecnico comunale, nello specifico dai geometri Irene Ceni ed Enrico Bartolini coordinati dal Rup ingegnere Serena Talamucci e hanno un importo rispettivamente di 287.000,00 euro quello relativo alle sede comunale e di 203.000,00 euro l’altro inerente il plesso scolastico de La California.

“I lavori - precisa il sindaco Massimo Fedeli - prevedono in entrambi i casi la sostituzione degli attuali infissi con elementi nuovi, molto più conformanti in termini di trasmittanza termica, l’installazione di pannelli fotovoltaici che garantiranno la produzione energetica per le esigenze degli edifici stessi e, limitatamente alla sede comunale, la sostituzione della vetusta centrale termica con una nuova a condensazione in classe A. Si tratta di interventi importanti che seguono altri eseguiti in precedenza dall’Amministrazione, sia al plesso scolastico de La California come il cappotto termico, il giardino in erba sintetica con giochi nuovi della scuola primaria e il giardino del nido del Grillo Parlante, sempre in erba sintetica e con giochi per i piccoli”.