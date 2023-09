Attualità Prorogato il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi 11 settembre 2023

11 settembre 2023 137

137 Stampa

Redazione

Grosseto: Il comune di Grosseto Informa i cittadini che la Regione Toscana competente in materia AIB (antincendi boschivi), con proprio Decreto Dirigenziale N. 19107 del 07/09/2023, ha prorogato, a partire dal 09/09/2023 fino al 24/09/2023 compresi, il periodo a rischio per lo sviluppo incendi boschivi, terminato il 31/08/2023. Questa proroga comporta su tutto il territorio regionale il proseguo del divieto di abbruciamenti dei residui vegetali (agricoli e forestali) ed accensione fuochi, indipendentemente dagli orari e dalla distanza dal bosco. Il ns. Ente, tramite il proprio Ufficio di Protezione Civile, ha provveduto a prorogare il servizio di reperibilità h/24 degli autisti dell'autobotte comunale fino alla data del 24 settembre prossimo.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito seguente: https://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioji/agricoltura-e-foreste/servizio-antincendio Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Prorogato il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi Prorogato il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi 2023-09-11T17:21:00+02:00 141 it Prorogato il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/10/21/20211021135310-337956fd.png https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/10/21/20211021135310-337956fd.png Maremma News Grosseto, Mon, 11 Sep 2023 17:21:00 GMT