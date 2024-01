Proroga Dehors: Confcommercio scrive a tutti i Sindaci

“Implementare la norma nazionale con agevolazioni e sostegni locali”



Grosseto: Dehors: tra proroga del Governo e sensibilità delle singole amministrazioni comunali è necessario fare chiarezza. Nei giorni scorsi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 che al comma 8 dell’articolo 11 dispone la proroga al 31 dicembre 2024 della disciplina di semplificazione autorizzatoria per l’occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi interessati a posizionare dehors, ombrelloni, tavolini e altri elementi di arredo a servizio dell’attività esercitata.

Si tratta di una disposizione molto importante perché con essa il Legislatore riconosce la funzione, anche sociale, che svolgono i pubblici esercizi in questi anni così segnati da profonde incertezze sia valoriali, sia economiche. Azzerare, o quantomeno alleggerire le incombenze burocratiche cui i commercianti devono ogni giorno fare fronte è fondamentale per sperare in una ripresa economica del Paese ancora oggi piuttosto impalpabile.

Va, però, rimarcato come la “proroga dehors” al 31 dicembre 2024 riguardi solo ed esclusivamente le autorizzazioni paesaggistica e culturale laddove previste e necessarie secondo la normativa ordinaria. Ovvero tutti quei pubblici esercizi che per installare un dehor o posizionare tavolini, sedie e ombrelloni su suolo pubblico avevano di solito bisogno di ottenere anche l’autorizzazione della Sovrintendenza dei Beni paesaggistici e/o quella della Sovrintendenza per i Beni culturali, per tutto il 2024 saranno esonerati da questo obbligo. Resta tuttavia necessario chiedere al Comune l’autorizzazione e/o il rinnovo del vecchio permesso per l’occupazione di suolo pubblico con eventuali oneri a esso connessi.

La proroga concessa dal Parlamento per i dehors, dunque, non vuol dire automaticamente “posizionamento libero (e gratuito)” degli stessi.

E per questa ragione Confcommercio Grosseto, così come già avvenuto negli anni 2022 e 2023 ha scritto a tutti i sindaci della provincia sia per richiamare la loro attenzione sulla proroga della disciplina di semplificazione autorizzatoria per i dehors, sia per sensibilizzarli ad accompagnare questa misura con iniziative di propria competenza volte a incentivare l’occupazione di suolo pubblico a condizione agevolate da parte dei pubblici esercizi. “I dehors, e in particolare quelli a servizio delle attività di somministrazione – commenta Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – si sono rivelati straordinari spazi di aggregazione che hanno reso le vie e le piazze delle nostre città e dei nostri borghi vive e dinamiche, offrendo un contributo importante anche sul fronte della sicurezza percepita. Riteniamo che le amministrazioni locali debbano produrre ogni sforzo possibile affinché questa tipologia di offerta venga non solo mantenuta, ma anche incentivata ed estesa”.