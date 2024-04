Progetto vacanze e volontariato ad Orbetello, con CRI

Orbetello: La cittadina di Orbetello e la Costa d'Argento, grazie ad una apposita pubblicazione presentata, si è fatta conoscere in tutta Italia.

Può capitare, anche in aprile, passando vicino ad un soccorritore di Croce Rossa Italiana, di sentire un dialetto diverso dal nostro. Del Nord Italia, del Sud, Campano, Romano o Toscano del Nord, Pratese, Veneto, Lombardo, Fiorentino ed altri ancora. Sono operatori di Croce Rossa Italiana che, già da inizio anno ed ora sono in aumento, con l'arrivo della primavera vengono ad Orbetello per il progetto vacanze e volontariato. Una settimana ospitati nelle foresterie di servizio, un giorno di riposo. Uno scambio molto utile ed importante, che consente a Croce Rossa Italiana di far arrivare volontari in apporto a quelli già presenti sul posto. Una esperienza aumentata negli anni, ma che va avanti da tempo; ci ricordiamo che in Toscana dette inizio a questo importante ed utile progetto l'allora ispettore regionale dei volontari del soccorso Sergio Palmieri.