Attualità Grosseto: Novità in ambito toponomastico 15 maggio 2024

15 maggio 2024 108

108 Stampa

Redazione

Grosseto: È stata approvata dalla giunta la nuova localizzazione del parco Baden Pawell nell'area verde situata tra il parco La Pira, via Papa Giovanni e viale Einaudi.

Approvati anche l'intitolazione del centro sportivo in via Lago di Varano a Frida Bottinelli Brogelli e lo spostamento della targa del centenario dell'U.S. Grosseto e del Giardino della Gloria Biancorossa da piazza Gioberti nell'area verde di via Gramsci. Il giardino della gloria biancorossa sarà un luogo di ricordo e orgoglio per la città e la sua squadra dalla storia centenaria. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Grosseto: Novità in ambito toponomastico Grosseto: Novità in ambito toponomastico 2024-05-15T19:30:00+02:00 109 it Novità in ambito toponomastico PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/08/08/20210808080215-e7c1f32c.png https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/08/08/20210808080215-e7c1f32c.png Maremma News Grosseto, Wed, 15 May 2024 19:30:00 GMT