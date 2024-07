Pro soccer lab: Open day a Grosseto e a Castiglione per bambini dai 5 anni in su

A luglio i primi tre appuntamenti: giovedì 18 luglio a Grosseto, venerdì 19 e martedì 30 luglio a Castiglione. Incontri aperti per le categorie che vanno dai 2019 ai 2009

Grosseto: Sono tre gli open day in programma nel mese di luglio organizzati dalla Pro soccer lab, per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni che vorranno provare a giocare a calcio con la società neroverde. Il primo si terrà giovedì 18 luglio, dalle ore 18, a Grosseto, sui campi della Csen alla Cittadella dello studente, e sarà aperto alle categorie che vanno dai 2014 ai 2019. Il secondo incontro si terrà, invece, il giorno successivo, venerdì 19 luglio sempre dalle ore 18, questa volta però al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia. In questo caso l’open day sarà riservato alle categorie che vanno dai 2009 ai 2013. L’ultimo appuntamento in programma, almeno per il mese di luglio, si terrà martedì 30 luglio dalle ore 18 sempre al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, e sarà aperto a tutte le annate.

“Vogliamo continuare a rispondere alle tante richieste che ci stanno arrivando – ha spiegato Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica della Pro soccer lab – da tutta la provincia di Grosseto. Oltre a questi tre appuntamenti nel mese di luglio ne stiamo organizzando altri per settembre, in modo da dare la possibilità a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze di provare a giocare a calcio con noi, conoscerci e conoscere il nostro centro sportivo. Chiaramente questi incontri sono fatti anche per presentarci ai genitori, dare loro modo di farci domande, conoscerci personalmente e avere info sugli orari e sugli impegni della nostra scuola calcio”.

Le attività della Pro soccer lab, scuola calcio e settore giovanile, cominceranno ufficialmente a inizio settembre e gli allenamenti saranno condotti da Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica, e dal suo staff di allenatori. Nella sede di Castiglione della Pescaia, al centro sportivo Casamorino, la Pro soccer lab conta già un centinaio di tesserati, divisi tra Primi calci 2015, Primi calci 2014, Piccoli amici, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Per informazioni sulle iscrizioni alla scuola calcio è possibile scrivere a segreteria@prosoccerlab.it oppure chiamare il numero 329.2948155.

Per informazioni sui tornei, sulle attività e sui camp estivi è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it, la pagina Facebook o il profilo Instagram.