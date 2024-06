Politica Primo Consiglio Comunale a Cinigiano per il neo Sindaco Luciano Monaci 24 giugno 2024

Cinigiano: Mercoledì 26 giugno, alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Comune di Cinigiano, primo Consiglio Comunale del nuovo corso amministrativo, con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno 2024. L’Ordine del Giorno prevede il giuramento del sindaco, Luciano Monaci, la nomina dei componenti della giunta comunale, del vicesindaco e l’attribuzione delle deleghe ai consiglieri comunali. Una seduta consiliare che segnerà l'inizio dell’impegno della nuova amministrazione per il futuro di Cinigiano, un futuro da costruire insieme, passo dopo passo, con tutta la comunità cinigianese. “Come promesso durante la campagna elettorale” - afferma Luciano Monaci - “il mio intento è quello di valorizzare tutta la squadra che ha dimostrato competenza, professionalità e tanto amore per il nostro territorio. Anche chi è rimasto fuori dal consiglio sarà valorizzato e impiegato durante tutto il mandato, con progetti specifici legati alla gestione e al supporto di tutto il Consiglio Comunale”. La Giunta Comunale sarà composta dal Sindaco, Luciano Monaci, dal Vicesindaco Giuseppe Oliveri e dall’Assessore Alessandro Bucci. Il Sindaco Luciano Monaci - delega ai lavori pubblici, al bilancio, al personale, agli affari generali e alla caccia; Il Vicesindaco Giuseppe Oliveri - 69 anni, neurochirurgo - delega alla sanità, alle politiche sociali, all’innovazione e al benessere;

L’Assessore Alessandro Bucci - 51 anni, impiegato in associazione di categoria agricola - delega all’agricoltura, alla forestazione, al decoro e igiene urbana, all’ambiente, alla polizia e sicurezza e all’urbanistica;

Marco Balocchi - 45 anni, magazziniere - delega in materia di manutenzioni, protezione civile e trasporti; Francesca Gennarelli - 48 anni, impiegata amministrativa - delega alla formazione, allo sport e intrattenimento, alle politiche comunitarie; Leonardo Meini - 52 anni, insegnante e vicepreside - delega alla pubblica istruzione, allo sviluppo economico, alla cultura e al turismo; Sabrina Panfi - 30 anni, dipendente azienda agricola - delega alle politiche sociali, al commercio e alle pari opportunità; Rachele Tarsi - 24 anni, barista - delega in materia di politiche giovanili, associazionismo e tradizioni, digitalizzazione. I Consiglieri comunali di minoranza, saranno Giovanni Lanzini, Daniele Puggioni e Filippo Becchi. Seguici



