Primo brindisi per l'U15 del Circolo Pattinatori

Grosseto: La formazione under 15 del Circolo Pattinatori ha conquistato sulla pista del Cgc Viareggio la prima vittoria in campionato. I ragazzi di Emilio Minchella si sono trovati in svantaggio dopo 3 minuti, ma hanno recuperato con Bianchi al 12’ e sono passati in vantaggio con Alex Convertiti Mann andando al riposo sul 2-1. Un rigore di Betti ha portato i biancorossi sul 3-1. Il Cgc si è rifatto sotto con Tonacci, ma altre due reti di Convertiti Mann hanno chiuso la contesa.



U15, Cgc Viareggio-Cp Grosseto 2-5

VIAREGGIO: Rosi, Salemi; Barcaroli, Vellutini 1, Fantoni, Pelliccia, Caccavale, Gori, Tonacci 1. All. Gino Marabotti.

CP GROSSETO: Tiezzi, Del Viva; Alexander Convertiti 3, Pucillo, Bianchi 1, Betti 1, Civitarese, Edward Convertiti, Orlandini. All. Emilio Minchella, Stefano Paghi.

ARBITRO: Mattia Menegatti.

Il quintetto under 13 ha perso invece il derby con la Blue Optik Follonica al termine di un incontro di ottimo livello. Le due maremmane si sono presentate imbattute al derby del Capannino. I ragazzi di Paghi si sono portati in vantaggio con Elia Bordan, ma sono bastati 27 secondi agli azzurri del golfo per pareggiare. A 2’55 dalla fine del primo tempo Follonica ha trovato il vantaggio su rigore con Giabbani e ha chiuso sul 3-1 con Bacci. Nella ripresa, locali subito sul 4-1, Gabriele Sorbo ha riaperto il match, ma Donati ha firmato la rete del definitivo 5-2.

U13, Blue Optik Follonica-Cp Grosseto 5-2

FOLLONICA: Asta, D’Agostino; Tarassi, Stoluto, Donati 2, Bacci 1, Tonarelli, Moda, Giabbani 2. All. Alberto Aloisi.

CP GROSSETO: Conti, Mori; Boni, Pucillo, Amerighi, Bordan 1, Alexander Convertiti, Denaro, Gabriele Sorbo 1, Tonini. All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Matteo Galoppi.

Il Cp Grosseto under 11 va a conquistare un bel punto sulla pista dell’imbattuta capolista Sarzana e alla resa dei conti il 2-2 finale sta anche stretto ai bambini e alle bambine di Fabio Bellan, andati sul doppio vantaggio, con le reti di Alice Sorbo al 12’ del primo tempo e il 9’ della ripresa. La compagine ligure ha però accorciato a 4’05 con Bugliani e ha rimesso in pari il match a 2’13 dalla sirena con Rangoni. Inevitabile qualche rimpianto per il Grosseto, ma rimane la bella prestazione che consolida il terzo posto in classifica.

U11, Sarzana-Cp Grosseto 2-2

SARZANA: Acanfora; Bonaldi, Papale, Ulivi, Radzivon, Bugliani 1, Rangoni 1, Giusti. All. Jeronimo Garcia.

CP GROSSETO: Buonriposi; Bucciacchio, Croci, Alice Sorbo 2, Marinoni, Spinosa, Ugas. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Matteo Righetti.