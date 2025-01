Prima classificata XIII° Torneo Città di Bastia e Assisi Pallavolo Grosseto Under 14 Brandini

Grosseto: La parola al nostro Coach Elisabetta Alberti: “Estremamente soddisfatta non solo per la vittoria ma per la prestazione di tutte le mie atlete che ho fatto a scendere in campo a seconda dell’ avversario utilizzando tutta la rosa a disposizione.

Sono stati due giorni intensi pieni di emozioni e soprattutto di allegria, anche in campo il buon clima ha premiato la voglia di giocare e di vincere. Molto importante il contributo delle due atlete, Emma Scali del Volley Massa Marittima e Viola Nocciarelli del Primo Salto di Siena, in prestito dalle loro rispettive Società che ringrazio”.

La mattina, nella semifinale abbiamo sconfitto la fortissima Pallavolo Monsummano e le nostre iene hanno poi sconfitto in finale il Volley Bolghera Trentino per 2-0 con una prestazione eccezionale! Eccezionali anche i premi individuali dove gli esperti del Torneo hanno premiato come miglior Libero la nostra Ilary Villani e come miglior giocatore Viola Nocciarelli! La Società ringrazia i due Tecnici Elisabetta Alberti e Caterina Martini, il Dirigente Giulia Ciri, i genitori che hanno sempre sostenuto la squadra e le Società Volley MASSA Marittima ASD e Pallavolo Primo Salto Siena per la gentile concessione di Emma e Viola.