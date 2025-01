Attualità Prevenzione e supporto: parliamo di droga con l’associazione Per Mano 10 gennaio 2025

Un incontro a Cecina sul tema della prevenzione alla tossicodipendenza e al supporto, rivolto a genitori, docenti e operatori Cecina: Si terrà sabato 11 gennaio alle ore 10 all'Auditorium via Verdi (ingresso libero) l’incontro patrocinato dal Comune di Cecina in collaborazione con l'associazione “Per Mano” sul tema della prevenzione alla tossicodipendenza e il supporto, rivolto a genitori, docenti e operatori. “Come amministrazione è doveroso accogliere queste iniziative di prevenzione dalle dipendenze - afferma l’assessora alle politiche sociali Simona Salvadori - cercando di capire qual è il fenomeno, che caratteristiche ha, chi coinvolge. Vorremmo che a queste iniziative partecipassero molti giovani e molte delle persone che sono a contatto con i giovani, perché oggi l’età a cui si inizia il consumo di queste sostanze è davvero molto bassa.“ La moderatrice dell'incontro sarà Valentina Vitone, presidentessa dell'associazione “Per Mano”, che si occupa del reinserimento in comunità di tossicodipendenti. “Noi siamo vicini all’associazione “Per Mano” per il lavoro che fanno - continua Salvadori - e sicuramente questo incontro è arricchito dalla presenza di chi ha fatto il percorso a San Patrignano, di chi ha vissuto l’inferno del tunnel della droga, riuscendo poi a uscirne. Ritengo che i loro racconti valgano molto. Invitiamo i cittadini a partecipare e a informarsi sull’argomento per essere consapevoli dei vari aspetti di questo fenomeno, purtroppo sempre più diffuso.” A intervenire durante l’incontro, oltre all’assessora Salvadori, sarà Roberto Gori (assessore alla Sanità del Comune di Cecina), l'assistente sociale Luca Benito Cappagli, il dottor Riccardo Ristori, nonché alcuni ragazzi di San Patrignano, che condivideranno esperienze personali e familiari con i presenti. Luca Cappagli insieme a Riccardo Ristori affronteranno in modo particolare il tema del cambiamento sociologico della tossicodipendenza in base alle sostanze, parlando di come è cambiato il consumatore di stupefacenti e le difficoltà che hanno rispetto al passato di intervenire farmacologicamente. Oltre a parlare delle storie dei ragazzi presenti, si tratterà di un incontro molto improntato sul cambiamento delle sostanze al giorno d'oggi e di come vengono anche gestiti i pazienti tossicodipendenti che arrivano in pronto soccorso. Seguici



