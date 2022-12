Presidente Mazzeo esprime tutta vicinanza Consiglio regionale a Niccolò Celesti

Il fotografo toscano, miracolosamente illeso, è stato colpito da fuoco russo mentre si trovava su un’auto in compagnia di un collega in Ucraina



Firenze: La seduta del Consiglio regionale si è aperta con il messaggio del presidente Antonio Mazzeo che ha espresso “la sua vicinanza e quella di tutta l’Aula” a Niccolò Celesti fotografo, toscano, impegnato a documentare sul campo la guerra in Ucraina e che ieri è stato deliberatamente colpito da fuoco russo, mentre viaggiava su un’auto con ben visibile la scritta ‘press’. Con lui il collega Claudio Locatelli. Il presidente Mazzeo li ha ringraziati anche per “il lavoro fondamentale di racconto e testimonianza”.



“Proprio lo scorso 30 novembre per la Festa della Toscana - ha proseguito Mazzeo - abbiamo celebrato la ricorrenza dedicandola alla libertà di espressione. Sparare alla stampa è inaccettabile come inaccettabile è bombardare scuole e ospedali. L’inciviltà di questa guerra è oltre ogni limite. Mando un abbraccio a tutta la famiglia di Niccolò”. A rassicurare sulle condizioni del fotoreporter è stato prendendo la parola in aula il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Torselli che ha letto un messaggio scritto proprio da Celesti in cui gli ha comunicato che i membri dell’equipaggio stanno tutti bene, aggiungendo di essere vivi per miracolo con la carrozzeria che ha fermato le schegge di proiettile”.

Il presidente Mazzeo ha anche dato il bentornato al consigliere regionale Iacopo Melio tornato a collegarsi da remoto alla seduta dell’Assemblea legislativa e ha mandato un abbraccio alla consigliera regionale Lucia De Robertis colpita da un grave lutto.