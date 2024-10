Presentata a Gavorrano la III edizione del BioBike Tour

Gavorrano: E’ stata presentata presso la sala consiliare del Comune di Gavorrano, la terza edizione del BioBike Tour, il ciclo-raduno dedicato agli amanti della mountain bike che, dal 2022, vede gli appassionati di questa disciplina cimentarsi in una competizione eno-sportiva volta alla scoperta del territorio del nord della Maremma, lungo tutti quei sentieri in cui si celano tutte la sue straordinarie peculiarità, racchiuse tra paesaggi unici, borghi antichi e sapori autentici.



I percorsi del BioBike Tour, anche per quest’anno, si snoderanno lungo le piane e i declivi collinari che attraversano i comuni di Gavorrano, Massa Marittima e Roccastrada, toccando diverse località tra le più rinomate dell’intera area e facendo tappa in alcune delle aziende biologiche che, da quest’anno, dopo il riconoscimento ufficiale ottenuto dall’associazione Colline della Pia da parte della Regione Toscana, sono entrate ufficialmente a far parte dell’omonimo bio-distretto.

Un modo per coniugare, dunque, sport e piaceri del palato. Una formula il cui successo è stato decretato da un numero di partecipanti crescente nel corso delle passate edizioni e che quest’anno, rispetto all’edizione 2023, risulta ulteriormente aumentato.

Alla presenza del sindaco di Gavorrano Stefania Ulivieri (che ha fatto gli onori di casa), della sindaca di Massa Marittima Irene Marconi e dell’assessora allo Sviluppo Economico del Territorio, Sport e Turismo di Roccastrada Elena Menghini non si sono fatte attendere le considerazioni del presidente dell’associazione “Amici 2 Ruote Gavorrano”, Giorgio Melillo e quelle del presidente del bio-distretto Colline della Pia, Adriano Baiguini, entrambi organizzatori e promotori dell’evento.

“Nell’edizione del 2024 – ha esordito il presidente dell’associazione “Amici 2 Ruote Gavorrano”, Giorgio Melillo - possiamo dire con assoluta certezza di aver centrato un ambizioso obiettivo: quello di aver contribuito alla notorietà e alla valorizzazione del territorio proprio grazie a questo evento. Un obiettivo reso possibile soltanto per merito delle collaborazioni e delle sinergie che si sono venute a creare tra il mondo dell’associazionismo, le aziende e le pubbliche amministrazioni. Una connessione forte tra attori protagonisti dell’intero distretto rurale, seppur con diverso ruolo, che non ha mai fatto mancare supporto in tutte le diverse e complesse fasi organizzative del tour. Dimostrazione ne è stata anche la concessione del patrocinio all’iniziativa da parte non solo dei tre comuni direttamente coinvolti, ma anche della Provincia di Grosseto e della Regione Toscana”.

“La grossa novità di quest’anno – ha poi proseguito - è che è stato possibile perfezionare una collaborazione con Google, grazie al contributo economico ottenuto da Far Maremma mediante un bando specifico. Esempio di progettualità che non ha eguali in tutta quanta la Toscana. Attraverso questa partnership strategica sarà possibile effettuare una puntuale mappatura di tutti i sentieri che, una volta caricati online, potranno essere usufruiti in forma libera e individuale da parte di tutti coloro che si vorranno cimentare nei percorsi del BioBike, bypassando la necessità di dover scaricare una app mobile dedicata. Questo consentirà di rendere immediatamente accessibili i vari tracciati a chiunque e, in conseguenza, di generare una incredibile leva promozionale per l’intero territorio”.

“Il BioBike Tour è la dimostrazione pratica – ha puntualizzato invece il presidente del bio-distretto Colline della Pia Adriano Baiguini - che la messa a sistema di competenze e ruoli in un contesto territoriale come il nostro può fare la differenza, in termini tanto di progettualità quanto di opportunità di crescita congiunta. Per chi come noi ha creduto, fin dall’inizio, sulla volontà di costruire un modello di sviluppo capace di valorizzare le competenze e l’unicità di questi territori a vocazione agricola, stimolare la ricerca di nuovi modelli di sviluppo rurale rappresenta una priorità assoluta. Il bio-distretto è stata la risposta chiara e concreta a questa necessità”.

La sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri, dopo i saluti di rito, ha invece voluto sottolineare il profondo senso di orgoglio provato per aver visto nascere e crescere un‘iniziativa che, fin dall’inizio, è stata “incubata” proprio nel Comune di Gavorrano. “Sono particolarmente orgogliosa del fatto che oggi il bio-distretto Colline della Pia raccolga con il successo del BioBike Tour i frutti del suo duro lavoro – ha specificato la prima cittadina di Gavorrano -. L’associazione Colline della Pia, infatti, è nata nel nostro comune e ha riunito sotto di sé imprenditori che hanno saputo scommettere con lungimiranza nel futuro della nostra comunità. Per questo, come amministrazione, non possiamo che essere fieri per aver contribuito al riconoscimento del bio-distretto da parte della Regione Toscana e per aver visto il BioBike Tour diventare, nel tempo, un volano formidabile di crescita e sviluppo, tanto per le realtà ricettive quanto per quelle enogastronomiche”.

Dello stesso avviso anche la sindaca di Massa Marittima Irene Marconi che ha sottolineato: “essere stati compartecipi, insieme a Gavorrano e Roccastrada, di un progetto aggregativo come quello del bio-distretto Colline della Pia ci dà un’enorme soddisfazione. Ci abbiamo creduto profondamente fin dall’inizio e questa conferenza stampa, che ci vede tutti riuniti allo stesso tavolo, è la dimostrazione plastica di come la partnership pubblico-privato funzioni laddove idee, visione e buona volontà si incontrano per diventare elementi determinanti e funzionali alla buona riuscita del progetto”. E sul BioBike Tour ha precisato: “Massa Marittima e il bike formano da tanti anni oramai un binomio inscindibile. Il nostro territorio è stato uno tra i primi in Italia a scommettere sulle potenzialità del bike come polo attrattivo per il turismo sportivo. E oggi che i numeri premiano questa nostra scelta, non possiamo che sostenere con convinzione un’iniziativa importante come quella del BioBike tour”.

Non diverso il tenore delle parole dell’assessora allo Sviluppo economico del Territorio, Sport e Turismo del Comune di Roccastrada Elena Menghini che ha concluso: “L’evento del BioBike Tour coniuga perfettamente la bellezza del nostro territorio con il rispetto per l'ambiente, promuovendo nel contempo una mobilità sostenibile. Poiché il bio-distretto rappresenta un esempio virtuoso di produzione agricola biologica e tutela della biodiversità, il BioBike Tour è un modo responsabile di viverlo e di esplorarlo, consentendo a tutti i partecipanti di cogliere gli aspetti caratterizzanti di questo importante strumento aggregativo. Partecipare a questa iniziativa, quindi, non significa soltanto promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, ma rafforzare ancora di più il proprio legame con la comunità, il territorio e l’ambiente”.

Il BioBike edizione 2024 si terrà nei giorni 12 e 13 ottobre, e avrà come luoghi di partenza rispettivamente la Rocca di Montemassi e il centro sociale Casteani. L’itinerario, con livello di difficoltà medio-facile, si svilupperà su un dislivello medio di circa 900 mt e si snoderà attraverso due diversi percorsi ad anello che toccheranno le aree rurali comprese tra Castel Di Pietra, Casteani, Tatti, Borgo di Perolla, Castellaccia, Monte Lattaia, Sassofortino e Roccatederighi. Ci sarà una tappa anche al pozzo di S.Barbara, dove la storica Patrizia Scapin farà una breve illustrazione del sito. L’evento si concluderà il giorno 13 con un pranzo conviviale presso il centro sociale Casteani.

La partecipazione è aperta a tutti. I costi di iscrizione (compresi di copertura assicurativa) sono di € 15,00 a persona per singolo giorno. Per chi volesse partecipare entrambe le giornate e partecipare anche al pranzo i costi sono di € 45,00 a testa.

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10 ottobre scrivendo all’indirizzo amici2ruotegavorrano@gmail.com, oppure contattando i seguenti numeri