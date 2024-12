Grosseto: “Accogliamo con grande piacere la notizia dell'aggiudicazione del premio Industria felix a Sistema, società partecipata del Comune di Grosseto”. Così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alle Partecipate Fabrizio Rossi. Saranno ben 160 le aziende italiane premiate per le performance gestionali, la sostenibilità e l'affidabilità finanziaria in questa speciale rassegna ideata da Industria felix magazine. La cerimonia andrà in scena domani a palazzo Mezzanotte, sede della Borsa. “Sistema – proseguono sindaco e assessore – non solo si occupa di verde pubblico, servizi cimiteriali, manutenzione ordinaria della discarica delle Strillaie e di illuminazione, ma possiede anche specifiche mansioni che riguardano il teatro Moderno e il camping comunale di Principina, dunque un ampio spettro di azione frutto di specifiche competenze che miriamo a valorizzare ulteriormente. Il Comune infatti – insistono Vivarelli Colonna e Rossi – intende esaltare il gioiello Sistema, che già oggi dà lavoro a 85 persone e fattura in media circa dieci milioni di euro all'anno: pensiamo a ulteriori servizi da mettere in campo, così come al potenziamento di quelli in corso e per i quali la società in house del Comune si è fino a ora brillantemente distinta”.