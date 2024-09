Attualità Premio Gastone Franci e Sagra del cinghiale: gli appuntamenti per Capalbio 3 settembre 2024

Gli eventi si terranno dal 4 all’8 settembre al Circolo Cavalcanti di Maremma

Capalbio: Tutto pronto per la 59° edizione della Sagra del cinghiale che si terrà dal 4 all’8 settembre al Circolo Cavalcanti di Maremma. All’interno della manifestazione gastronomica ci sarà il Premio Gastone Franci, il concorso d’arte ideato dallo storico sindaco di Capalbio con l’intento di popolare il paese di artisti che immortalano la bellezza del borgo. Quest’anno il tema della mostra sarà “L’arte riciclata, il riciclo creativo – il rapporto tra l’arte e l’ambiente” e le opere verranno esposte a Il Frantoio di Capalbio, a partire da mercoledì 4 settembre. L’evento è promosso dal Comitato organizzativo Sagra del cinghiale, in collaborazione con l’amministrazione comunale Fondazione Capalbio, l’associazione culturale Il Frantoio e il Ccn Capalbio e con il contributo di Valle del Buttero, Terre di Sacra e Banca Tema. Giovedì 5 settembre, alle ore 21.45, al Circolo Cavalcanti di Maremma si terrà il concerto dei “Accordi e disaccordi”. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.sagradelcinghialecapalbio.it.

