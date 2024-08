Premio «Animali in città 2024» alla Asl Toscana sud est

Per il secondo anno consecutivo Legambiente ha inteso valorizzare le attività dell’Azienda rivolte agli animali d’affezione



Grosseto: Asl Toscana sud est protagonista a FestAmbiente, durante la manifestazione in corso a Rispescia è stato assegnato il premio «Animali in Città 2024». All’Asl Tse è andato il riconoscimento che Legambiente assegna a quelle realtà virtuose – tra comuni, istituzioni e società civile – che si distinguono per l’offerta di servizi e in azioni dedicate alla tutela degli animali e al loro benessere.

La cerimonia si è tenuta il 9 agosto, nell’ambito dell’evento targato Legambiente, per la Asl Toscana sud est si tratta di una nuova conferma dopo il riconoscimento dell’edizione 2023. Fra i premiati, oltre alla Asl Toscana sud est, ci sono la Ats Brescia e l’Ats della Montagna, riconoscimento anche alla Asl Toscana Centro. Tra le istituzioni e la società civile, premiate la Regione Piemonte, l’associazione Save The Dogs and other animals; l’associazione DifesAttiva; e Nicola Campomorto, guardia volontaria dell’Enpa, che da oltre venti anni attivamente opera per salvare animali oggetto di bracconaggio, cattura, uccisione e maltrattamento.

«È un riconoscimento che testimonia l’impegno dell’Azienda e del Dipartimento Veterinario nei confronti degli animali d’affezione, non solo in termini sociali ma anche in termini terapeutici - ha dichiarato il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso - è una tappa importante, l’azienda ha deciso di investire in questa direzione e continuerà a farlo anche con iniziative all’interno degli stabilimenti ospedalieri».





«La nostra azienda - ha dichiarato Giorgio Briganti, direttore Dipartimento Prevenzione Asl Tse - è molto attiva nel settore della sterilizzazione di gatti di colonie feline ed è impegnata nell’ambito dei canili sanitari, prima dell’inserimento degli animali nei canili rifugio e quindi verso un nuovo affidamento».