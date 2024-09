Attualità Premiazione del Contest della Gentilezza: un successo per la comunità 21 settembre 2024

Grosseto: Si è svolta, nella sala del Consiglio comunale, la premiazione del "Contest della Gentilezza", un'iniziativa promossa dall'assessorato alla Gentilezza e dedicata agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il contest ha invitato i giovani a raccontare esperienze di gentilezza di cui sono stati protagonisti, con l’obiettivo di promuovere comportamenti positivi all'interno della comunità.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’entusiasmo e della partecipazione mostrata dai ragazzi – hanno dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Gentilezza e all'Istruzione Angela Amante –. La gentilezza è un valore fondamentale per la crescita di una società inclusiva e solidale, e i ragazzi hanno dimostrato con i loro racconti quanto sia importante vivere e diffondere questo principio”. La giuria ha selezionato i migliori elaborati tra tutti quelli pervenuti. Sono stati premiati gli studenti Viola Di Traglia e Mariasole Terrosi (istituto Ungaretti); Bernardo Fares (istituto Madonna delle Grazie); Viola Bentivoglio e Leo Gricia (istituto Alighieri). Nei testi sono state riportate storie toccanti e significative, che hanno messo in luce gesti di generosità e attenzione verso gli altri. Gli elaborati hanno mostrato come la gentilezza possa fare la differenza nella vita quotidiana e nell’interazione tra i giovani. Seguici



