Premiati gli ex studenti della scuola secondaria di primo grado di Scarlino

L’Amministrazione e la dirigenza scolastica hanno consegnato sei tablet agli ex allievi del plesso di via Lelli



Scarlino: Per il terzo anno consecutivo, l’Amministrazione comunale di Scarlino e l’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Gavorrano hanno premiato gli ex studenti della scuola secondaria di primo grado che si sono distinti nel precedente anno scolastico.

Ai ragazzi, sei in tutto, sono stati consegnati un tablet e due libri, uno donato dal Comune (il secondo quaderno dei Musei di Scarlino sugli etruschi), e l’altro dalla scuola (“La figlia d’Europa” di Jule Busch, che racconta la storia di Elena Maestrini, giovane studentessa gavorranese scomparsa nel 2016 in un tragico incidente in Spagna dove si trovava per l’Erasmus). I sei alunni, oggi iscritti alle superiori, sono: Bianca Fidanza, Marta Ferrari, Giulio Pimpinelli, Giulio Bizzarri, Bianca Bongini e Christian Marco Chiriac.

La premiazione si è svolta nell’aula magna del plesso di via Lelli a Scarlino Scalo venerdì 30 settembre, alla presenza del sindaco di Scarlino, Francesca Travison, e dell’assessore alla Pubblica istruzione, Michele Bianchi. «Teniamo particolarmente – ha spiegato Bianchi – a questa premio perché crediamo che il merito debba essere sempre riconosciuto e valorizzato. Non solo: ai ragazzi doniamo anche due libri, perché la lettura e la conoscenza sono stimoli fondamentali per acquisire consapevolezza e affrontare la vita. Sin dal nostro insediamento abbiamo sostenuto questo progetto e continueremo a farlo».